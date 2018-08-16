Ростуризм спрогнозировал рост турпотока на 10% за счет болельщиков ЧМ-2018

Об этом 16 августа сообщил глава ведомства Олег Сафонов.

«Мы считаем, что у иностранных туристов будет большой интерес, и мы будем иметь очень серьезный «постчемпионатский» эффект с точки зрения увеличения въездных туристских потоков, этот эффект будет долгосрочным. Мы прогнозируем увеличение потока на 10%. Есть значительно более высокие экспертные оценки, но мы всегда подходим очень консервативно. Считаем, рост въездных потоков будет очень существенным», — сказал Сафонов.

Глава Ростуризма добавил, что рост будет обеспечиваться также за счет друзей и родственников болельщиков, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 июля закон о безвизовом въезде в Россию до конца года при наличии Fan ID приняла в третьем и окончательном чтении Госдума РФ.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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