Ростуризм: в России лидируют новогодние туры на Кубань

Это стало известно в результате совместного исследования Федерального агентства по туризму и сервисов бронирования.

Среди новогодних проездок внутри страны лидирует Краснодарский край — 47,3% среди всех запросов на туры по РФ. На втором месте Крым — 32,6%. Популярными регионами на Новый год среди россиян являются также Москва и Московская область — 5,5%, Республика Карелия — 3,2% и Санкт-Петербург — 1,9%. В десятку наиболее востребованных туристических маршрутов попали Карачаево-Черкесия, Калининградская и Вологодская области, Ставропольский край и Республика Татарстан.

«Обилие достопримечательностей и памятников природы, приятная погода, туристская инфраструктура, вкусная кавказская и крымская еда — все это является фактором притяжения туристов в межсезонье», — заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Из мировых направлений лидером среди россиян является Таиланд. На это направление приходится 16,7% среди всех поисковых запросов на российских сервисах бронирования. Второе место у ОАЭ — 13,3%. Третье — у Турции 7,5%. Среди жителей России популярны также Вьетнам, Индия и Чехия.

Самыми популярными направлениями для путешествий самолетом оказались Сочи — 3% от всех продаж в России, Минеральные Воды — 2%, Симферополь — 1,4%, сообщает «Российская газета».

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