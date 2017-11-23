Ростуризм: в Сочи доля пакетных туров в этом году выросла на 90%

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что с начала года курорт посетили более 5,5 млн туристов.

Об этом он рассказал на деловом завтраке перед открытием Международного туристского форума SIFT. Сафонов отметил, что туроператоры в этом году увеличили продажи пакетных туров в Сочи более чем на 90%. Всего за лето курорт принял более 2,9 млн туристов.

«В этом году процесс продажи пакетных туров стал массовым. По сравнению с прошлым годом у нас усилилась конкуренция, это нормально, она и будет возрастать. В этом году более 900 тыс. человек приехали в Сочи только по пакетным турам», — пояснил глава Ростуризма.

По его словам, объемы продаж пакетных туров на российский курорт увеличились на фоне открытия Турции, сообщает ТАСС.

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