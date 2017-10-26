Ростуризм: в Турции с начала года погибли 125 российских туристов

Об этом 26 октября рассказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на 11-м заседании рабочей группы по развитию туризма между Россией и Турцией.

«Мы с сожалением вынуждены констатировать, что в 2017 году в этой стране погибло 125 граждан России — это очень много. Мы считаем, что Турции нужно предпринимать все необходимые меры с точки зрения мирового опыта для того, чтобы сокращать число таких летальных случаев», — заявил Сафонов.

Он добавил, что представители турецкой стороны признают озабоченность российской стороны и согласны совместно продолжать работу по обеспечению безопасности российских туристов, сообщает РИА «Новости».

Вернуться на ленту

Источник