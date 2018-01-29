Ростуризм высоко оценил проект туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш»

Представители ведомства 29 января проверили, как идет строительство инженерных сетей на территории Анапы.

В рабочей поездке приняли участие заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев, министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди, глава Анапы Юрий Поляков и другие представители ведомств.

Инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера на территориях Анапы и Новороссийска реализуется в том числе за счет средств федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России».

Представители Ростуризма высоко оценили ход реализации проекта. Они отметили, что с развитием туристско-рекреационного кластера «Абрау-Утриш» Краснодарский край прочно закрепится на позициях круглогодичного курорта.

С такой же инспекцией делегация 30 января посетит объекты кластера в Новороссийске.

В целом проект предусматривает создание на территориях Анапы и Новороссийска более 80 современных средств размещения, предприятий общественного питания, торговли и развлечений, спортивно-оздоровительных объектов. Планируется качественно улучшить пляжи «Суджукская коса», «Алексино», «Абрау-Дюрсо» и другие.

Предполагаются мероприятия по развитию других курортных территорий региона. Старт федеральной целевой программы запланирован на 2019 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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