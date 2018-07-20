«Росводоканал Краснодар» обеспечивает высокое качество воды

По данным Роспотребнадзора за 2017 год, Краснодарский край вошел в число лучших регионов с самой чистой водой.

Испытательный центр питьевой воды и сточных вод краснодарского водоканала ежедневно контролирует качество жизненно важного ресурса, подаваемого в распределительную сеть.

Исследования качества питьевой воды централизованного водоснабжения проводятся в соответствии с «Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды ООО «Краснодар Водоканал» на 2018-2022 годы». Качество воды, выходящей с объектов предприятия, соответствует требованиям СанПиН по химическим и микробиологическим показателям. За шесть месяцев этого года перед поступлением в распределительную сеть были исследованы 3 тыс. 679 проб питьевой воды.

Центр оснащен самым современным оборудованием. За несколько последних лет были приобретены анализатор общего азота — прибор для определения индекса токсичности, анализатор определения тяжелых металлов, система капиллярного электрофореза и другие новейшие средства измерения. Специалисты «Краснодар Водоканала» строго следят и своевременно принимают меры для обеспечения населения города чистой питьевой водой.

Повышение качества услуг, бесперебойное водоснабжение и водоотведение, модернизация систем ВиВ города — главные задачи ООО «Краснодар Водоканал». За 12 лет работы в составе группы компаний «Росводоканал» краснодарский водоканал неоднократно признавался лучшим предприятием отрасли в России.

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