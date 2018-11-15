Росздравнадзор изъял 19 серий контрафактных лекарств с начала года

Также за девять месяцев 2018 года изъяли шесть серий фальсифицированных препаратов. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

По данным пресс-службы, за последние пять лет количество контрафактных лекарств снизилось с 48 серий, изъятых в 2013 году, до 17 серий, изъятых в 2017 году. Меры по контролю и надзору за качеством и безопасностью лекарственных препаратов продолжают совершенствоваться.

«Эти меры позволили Росздравнадзору за девять месяцев 2018 года изъять из обращения 19 серий контрафактных и шесть серий фальсифицированных препаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Для борьбы с торговлей лекарствами в интернете было усилено взаимодействие Роспотребнадзора с правоохранительными органами, сообщает ТАСС.

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