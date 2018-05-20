Ротенберг: Крымский мост простоит как минимум 100 лет

Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж», являющейся генподрядчиком, Аркадий Ротенберг рассказал, что строители справились с задачей за счет желания и профессионализма.

«Сто лет простоит — это минимальная цифра, мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его, по-моему, три раза пытались строить, сейчас четвертый — мы строим. Когда немцы построили, у них тогда пошли льды, и этот мост у них снесло. Мы это все учитывали, у нас и пролеты по 60 м, и так далее. То есть здесь все надежно, и то, что пишут какие-то вещи, что здесь все голография или что мы этот мост построили из картона, вы сейчас видите — не из картона», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту. В 5:30 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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