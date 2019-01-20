Розничная сеть «Магнит» стала 51-й в списке крупнейших мировых ретейлеров

Рейтинг Global Powers of Retailing из 250 наименований составила международная консалтинговая компания Deloitte.

Рейтинг составлен на основе данных о выручке 2017 финансового года, завершившегося до июня 2018-го. Выручка «Магнита» от ретейла составила 22,19 млрд долларов, чистая прибыль — 0,61 млрд долларов. Среди российских компаний «Магнит» занял второе место. Ретейлер уступил своим основным конкурентам X5 Retail Group, которые в общем рейтинге заняли 47-е место.

Среди российских компаний в рейтинг также вошли «Лента» и «Дикси». За год «Лента» поднялась с 207-го на 157-е место.

Лидерами рейтинга стали американские компании Wal-Mart Stores с выручкой 500,3 млрд долларов, Costco Wholesale Corp — 129,03 млрд долларов и The Kroger Co. — 118,98 млрд долларов.

«Магнит» также вошел в мировой рейтинг самых быстрорастущих торговых сетей мира, заняв там 20-ю строчку, сообщает РБК Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг. До этого Ян Дюннинг почти десять лет руководил сетью «Лента». По данным СМИ, о назначении могут объявить в ближайшее время.

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий в феврале 2018 года покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Должность генерального директора «Магнита» в феврале занял Хачатур Помбухчан. В конце апреля компания переизбрала совет директоров и Помбухчана среди них не оказалось. В июне стало известно, что Помбухчан покинет компанию и уступит должность гендиректора Ольге Наумовой.