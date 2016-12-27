РПЦ издаст текст молитвы о прощении греха аборта

Священный Синод Русской православной церкви 27 декабря утвердил текст молитвы о прощении убийства нерожденных младенцев.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал утверждение «Последования покаянного молебна о прощении греха убийства чад во утробе (аборте)» очень важным. Текст молебна отправлен в издательство Московской патриархии для включения в молитвословы, сообщается на сайте Синодального отдела.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Патриарх Кирилл в сентябре подписал петицию против абортов.

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