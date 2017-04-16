РПЦ поддержала введение специального меню для верующих школьников

Русская православная церковь поддерживает идею введения для верующих школьников специального меню, соответствующего предписаниям их религий.

Об этом 15 апреля сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«В том, что у школьников, которые этого хотят, может появиться возможность питаться в соответствии с требованиями своей религиозной традиции, я не вижу ничего плохого», — пояснил он.

По словам митрополита Илариона, постное меню не должно отрицательно сказаться на работоспособности детей или на их умственных способностях.

При этом он отметил, что никто не будет принуждать школьников к приему конкретной пищи, а в случае введения отдельного меню ребенок сможет сам решить, будет ли он соблюдать пост, сообщает ТАСС.

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