РПЦ заявила о готовности воспитывать детей из неблагополучных семей

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл предложил создать специальные приюты, куда женщина может на время отдать ребенка, если она находится в трудной жизненной ситуации.

По словам патриарха, это не передача в детский дом навсегда. Женщина остается матерью, она может прийти в любой момент забрать ребенка. По его мнению, церковь должна обеспечивать воспитание детей, родители которых не могут делать этого по объективным причинам.

Во время визита в Центр гуманитарной помощи для беременных женщин и многодетных семей службы «Милосердие» патриарх Кирилл отметил, что работа церкви по профилактике абортов будет более эффективной при условии создания таких учреждений.

Сейчас в России есть центры семейного устройства при монастырях. В них находятся дети, родители которых оказались не готовы или не способны к их воспитанию, сообщают «Известия».

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