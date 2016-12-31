Рубль за год вырос к доллару на 20,1%

По итогам 2016 года, курс рубля вырос на 20,1% по отношению к доллару и на 24,7% — к евро.

Такие данные предоставила Московская биржа.

В последний день торгов курс доллара составил 61,27 рубля, евро — 64,52 рубля. В прошлом году эти показатели составляли 73,59 рубля и 80,43 рубля соответственно.

Наиболее высокого значения доллар достиг 21 января. Тогда он поднялся почти до 86 рублей. Курс евро тогда составил 93,7 рубля.

Минимальные курсы были достигнуты в декабре — 60,1 рубля за доллар и 62,4 рубля за евро, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЦБ РФ установил официальный курс доллара с 31 декабря в 60,6 рубля.

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