Руководитель краснодарского ТО «Премьера» Татьяна Гатова отметила юбилей

В Музыкальном театре Краснодара 2 марта свой юбилей отметила генеральный директор творческого объединения «Премьера» Татьяна Гатова.

На пороге своего руководителя встречали духовой и симфонической оркестр, ансамбль казачьей песни и солисты балета.

«Она выполняет великую миссию, потому что продолжает дело Леонарда Григорьевича Гатова, достойно продолжает, неся культуру на весь Краснодарский край», — сказал заслуженный артист России, балетмейстер Театра балета Юрия Григоровича Олег Рачковский.

На посту руководителя творческого объединения Татьяна Гатова уже десять лет. В ее коллективе более 1 тыс. человек, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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