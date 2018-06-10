Руководитель следственного управления МВД по Адыгее проведет прием граждан

Заместитель министра внутренних дел по Республике Адыгея — начальник следственного управления полковник юстиции Александр Медведев проведет прием граждан по личным вопросам 13 июня.

На встрече посетители смогут обратиться с вопросами, разрешение которых относится к компетенции органов предварительного следствия.

Прием будет проходить с 15:00 до 18:00 в Майкопе, улица Индустриальная, 25. Для предварительной записи необходимо обращаться по телефону: (8772) 59-62-39, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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