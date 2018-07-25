Руководитель СУ СК России по краю поздравил следователей с праздником

В России 25 июля отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Праздник отмечают сотрудники следственного комитета России и следователи других правоохранительных структур.

«Высокий профессионализм, ответственность, строгое следование духу и букве Закона, умение принимать решения в самых сложных ситуациях всегда будут визитной карточкой сотрудников следственных органов. Сердечно поздравляю всех сотрудников следственных органов и ветеранов следствия с профессиональным праздником! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, терпения, успехов и высоких достижений в службе на благо нашего общего дела», — говорится в поздравлении руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко.

Особую признательность Бугаенко выразил ветеранам следствия. Он поблагодарил членов семей сотрудников следственного управления за понимание и поддержку.

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