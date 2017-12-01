Руководителем департамента инвестиций Краснодарского края назначили Юрия Волкова

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Юрий Волков родился 19 января 1985 года в Краснодаре. В 2007 году закончил Кубанский государственный университет по специальности «Антикризисное управление». С 2009 по 2014 год работал преподавателем кафедры мировой экономики в КубГУ. Затем занимал должность генерального директора в ООО «Инвест Лайн».

В 2016 году Волкова назначили заместителем руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Последние несколько месяцев он исполнял обязанности главы ведомства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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