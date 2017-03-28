Руководителем департамента строительства Кубани стал Вадим Сергеев

Вадим Сергеев возглавил департамент строительства Краснодарского края. Соответствующее распоряжение 28 марта подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Вадим Сергеев родился 9 мая 1967 года в Баку. В 1989 году окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск по специальности «Электроснабжение объектов». С 1984 по 1998 год служил в вооруженных силах.

С 1999 по 2003 год работал начальником высоковольтных электрических сетей государственного унитарного предприятия «Производственно – энергетическое объединение «Байконурэнерго»».

Был на руководящих должностях в области энергетики с 2003 по 2010 год.

В 2010 году Сергеев был назначен начальником межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями, затем заместителем руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. С 2014 года занимал должность руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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