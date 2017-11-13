Руководителем НАО «Центр «Омега» в Сочи назначили Станислава Лобачева

Новый гендиректор займется финансовым оздоровлением краевой компании, учредителем которой является департамент олимпийского наследия региона.

Станиславу Лобачеву 31 год. Он окончил Ярославскую военную финансово-экономическую академию и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. В Москве работал на различных руководящих должностях, в том числе возглавлял пансионат «Петрово-Дальнее» Управления делами президента РФ. Ранее занимал должность заместителя генерального директора НАО «Центр «Омега».

«Как генеральный директор я ставлю себе несколько задач на этой должности: прежде всего, это финансовое оздоровление компании, развитие НАО «Центр «Омега» как крупнейшего игрока гостиничного бизнеса в России, а также реализация новых проектов», — отметил Лобачев.

НАО «Центр «Омега» занимается эксплуатацией Олимпийского парка, является владельцем «Сочи Автодрома», многофункционального центра «Адлер-Арена» и города-отеля «Бархатные сезоны» — крупнейшего гостиничного комплекса в Европе с номерным фондом более 8 тыс. номеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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