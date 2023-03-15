Руководители Агентства по развитию медико-социального обслуживания отправлены в отставку

Руководители Агентства по развитию медико-социальной службы освобождены от должности.
Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров, в связи с его переводом в место работы:
➖Инаков Алишер Казакович О' с должности директора Агентства по развитию медико-социального обслуживания Республики Узбекистан;
➖Каримов Баходир Каримович с должности первого заместителя директора Агентства по развитию медико-социального обслуживания Республики Узбекистан по медико-социальным вопросам;
➖Исраилов Гайрат Хабибуллаевич – заместитель директора Агентства по Развитие медико-социальной службы Республики Узбекистан по финансово-экономическим и строительным вопросам. был выпущен.