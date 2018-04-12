Руководителя «Первого радио» Ольгу Киппель назвали «Самой влиятельной женщиной Кубани»

Она выиграла эту премию в номинации «СМИ».

Приз получила и другая сотрудница НТК — ведущая телеканала «Кубань 24» Юлия Смелых. Она получила звание «Лидер мнений».

«Нас, женщин-руководителей в СМИ, немного. В основном, это мужчины. Но мы есть. И почти все мы стояли на сцене конкурса. Это очень приятно. Меня сейчас поздравляют коллеги, в кармане жужжит телефон. Осознаю все чуть позже», — сказала руководитель радиостанции «Первое радио Кубани» Ольга Киппель.

«Самая влиятельная женщина Кубани» — ежегодная премия. В 2018 году имена победительниц назвали уже в шестой раз. Голосование в Интернете длилось полторы недели. Кубанские леди состязались в восьми номинациях, а Гран-при конкурса досталось доктору технических наук Светлане Калманович.

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