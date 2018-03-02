Руководителю краевой спасательной службы вручили медаль «Герой труда Кубани»

Сотрудники службы «Кубань-СПАС» отметили двойной праздник — День спасателя Кубани и 15 лет со дня образования подразделения.

История службы началась в 2003 году с трех отрядов и 90 сотрудников. В настоящее время почти во всех районах края есть своя команда, а к любому ЧП ежедневно готовы 900 спасателей.

«Жители края искренне верят и надеются на вашу помощь при катастрофах и наводнениях. Вы первые оказываетесь на месте ДТП. От ваших профессиональных действий, от оперативности принятия решений зависят жизни людей», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

В краевой администрации высоко оценили труд руководителя «Кубань-СПАС». Петр Шепельков возглавлял службу с самого ее основания. В копилку наград добавилась еще одна — медаль «Герой труда Кубани».

«Это не только мой труд, это труд всего коллектива, всех спасателей. Не было бы спасателей, не было бы и награды. Мы всегда стоим на боевом посту. Это мои боевые соратники, и мы обязаны выполнять свою работу, хотя она порой незаметна», — отметил начальник Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Петр Шепельков.

Спасателей поздравили коллеги из Беларуси и Крыма, а лучшим сотрудникам вручили нагрудные знаки «МЧС России», почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора края. Свой музыкальный подарок преподнесли и артисты Кубанского казачьего хора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за время существования аварийно-спасательной службы ее сотрудники спасли 30 тыс. человек.

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