Руководство ФК «Краснодар» прокомментировало инцидент с участие Кокорина и Мамаева

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев.

В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждает любые формы насилия.

«Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

По версии следствия, между гражданином, оказавшимся чиновником Минпромторга, и двумя молодыми людьми в одном из столичных кафе произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои»..

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что в заявлении пострадавшей в конфликте стороны указаны фамилии Мамаева и нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

По данной статье им также могут грозить обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Позднее «Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке, пишет «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СМИ распространили информацию о том, что игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело.

Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Ранее Павел Мамаев и Александр Кокорин уже попадали в скандальную ситуацию — за вечеринку в Монако после вылета сборной России с Евро-2016. Футболисты отдыхали в одном из клубов в Монте-Карло. Во время вечеринки они курили кальян и угощали всех присутствующих шампанским, на которое потратили 250 тыс. евро.

Штраф игрока ФК «Краснодар» Мамаева за вечеринку в Монако пошел на лечение ребенка.

ФК «Краснодар» 7 октября на выезде проиграл «Зениту». Матч завершился со счетом 2:1. Гол в составе «быков» забил Мамаев.

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