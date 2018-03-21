Руководство заповедника «Утриш» не взыскало ущерб с виновника пожара

Об этом стало известно после проверки Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Установили, что должностные лица ФГБУ «Государственный природных заповедник «Утриш» не провели работу по взысканию с виновного лица ущерба, причиненного заповеднику лесным пожаром. Это стало основанием для внесения прокурором представления, требования которого учреждение исполнило не в полном объеме.

По данному факту в отношении и. о. директора заповедника возбудили дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ. Анапский городской суд оштрафовал руководителя природоохранного учреждения. Чтобы устранить нарушения учреждение в судебном порядке принимаtn меры гражданско-правового характера, направленные на возмещение вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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