Румыния приобрела еще 4 самолета F-16

Даша 23.09.2023 В мире

Румыния приобретает еще 4 F-16 захватила его самолет

Около 100 военнослужащих ВВС США в Европе и 4 самолета F-16 прибыли на авиабазу “Лейтенант Джордж Мочорница” в Борче (район Келераши), Румыния.

< Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии. Как сообщает "Report", проводит учения с.

Прибытие американских истребителей в Румынию произошло после того, как над территорией страны трижды были обнаружены останки беспилотников неизвестного происхождения. Госсекретарь США Энтони Блинкен некоторое время назад объявил, что США направят дополнительные силы в Румынию для усиления миссии воздушной полиции НАТО по защите воздушного пространства Румынии.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved