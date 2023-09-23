Румыния приобрела еще 4 самолета F-16

Около 100 военнослужащих ВВС США в Европе и 4 самолета F-16 прибыли на авиабазу “Лейтенант Джордж Мочорница” в Борче (район Келераши), Румыния.

< Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии. Как сообщает "Report", проводит учения с.

Прибытие американских истребителей в Румынию произошло после того, как над территорией страны трижды были обнаружены останки беспилотников неизвестного происхождения. Госсекретарь США Энтони Блинкен некоторое время назад объявил, что США направят дополнительные силы в Румынию для усиления миссии воздушной полиции НАТО по защите воздушного пространства Румынии.