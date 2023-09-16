Румыния призвала ЕС полностью перекрыть российский газ

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал страны Евросоюза полностью отказаться от закупок российского газа и других продуктов по примеру Бухареста.

Об этом сообщает Der Standart.

Об этом сообщает Der Standart.

Об этом сообщает Der Standart.

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подчеркнул важность шага: «Есть большая разница между тем, что мы потеряли, то есть удобством, и тем, что происходит в мире сегодня». Чолаку также не поддержал продолжение поставок российского газа в Австрию.

“Я думаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цена на газ на определенный период будет выше период времени”, — заключил он.