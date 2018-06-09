Румынка Симона Халеп выиграла «Ролан Гаррос»

Теннисистка стала победительницей турнира в женском одиночном разряде.

В финале Халеп обыграла Слоан Стивенс из США со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты.

Для Халеп, занимающей первое место в рейтинге WTA, это первый в карьере выигранный турнир «Большого шлема», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россиянка Мария Шарапова вылетела с «Ролан Гаррос», в четвертьфинале турнира проиграв испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе. Елена Веснина не смогла пройти во второй круг турнира.

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