Русские приняли новую тактику в войне

Россия перешла на новую тактику, чтобы остановить контратаку ВСУ в Запорожской области. Они начали поджигать минные поля. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских военных.

Отмечено, что россияне распыляют легковоспламеняющиеся жидкости в районах, где расположены минные поля. При попытке разминирования они сбрасывают гранаты с дронов, “создавая море огня и взрывов”.

Украинские морские пехотинцы говорят, что российские позиции укреплены минными полями и траншеями.

Отмечено, что Вооруженным Силам Украины приходится бороться за каждый дом. При этом движущей силой этой атаки являются сотни небольших ударных групп по восемь-десять солдат. Каждая из этих групп имеет конкретные задачи, например, нападение на окопы, лесополосы или дома.