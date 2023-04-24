Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан с рабочим визитом

Лидер (председатель) Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан с деловым визитом. В ташкентском аэропорту его встречали заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев и посол России в Узбекистане Олег Мальгинов. Участие в международной промышленной выставке «Центральная Азия». В мероприятии примут участие около 70 компаний республики. В выставочном комплексе установлен стенд Татарстана», — сообщили в пресс-службе Минниханова.

Кроме того, Рустам Минниханов посетит новый Медицинский образовательный центр при Джизакском филиале Казанского федерального университета, примет участие в открытие Джизакского технопарка. В ходе визита лидер Татарстана проведет ряд официальных встреч.