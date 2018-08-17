Рядом с Крымским мостом нашли скелет древнего кита

Окаменевшие костные останки, которым около 10 млн. лет, обнаружили на участке будущей железной дороги-подхода к мосту.

Фрагменты скелета — позвоночный столб и ребра — нашли в ходе археологических исследований, предваряющих строительство железной дороги на Керченском полуострове, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Окаменелости залегали на глубине около метра от поверхности. Эксперты-палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию — предку современных усатых китов, достигающих в длину более 30 м. Найденный цетотерий обитал в Сарматском море, занимавшем в том числе территорию современного Керченского полуострова.

«Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне», — отметил научный сотрудник Института археологии РАН Сергей Язиков.

«Находка является большой удачей для палеонтологов. Ее главная ценность в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто. Это позволит нам изучить останки животного минувших эпох очень корректно и получить полезную информацию о строении древнего организма», — рассказал ведущий методист Зоологического музея Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ученые наблюдают за сезонными миграциями промысловой рыбы в Азово-Черноморском бассейне в районе Крымского моста.

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