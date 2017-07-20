Ряды Вооруженных сил России пополнили 334 кубанских казака

Краснодарский край на 100% выполнил план призыва, установленный штабом Южного военного округа.
Об этом сообщили на пресс-конференции в Краснодаре, на которой подвели итоги весенней призывной кампании-2017. В ней приняли участие военный комиссар Кубани Сергей Пуликовский, председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата края Дмитрий Татаркин и представители регионального департамента по делам казачества и военным вопросам.
В этом году Кубань направила в войска 5,5 тыс. человек, в том числе 334 представителя Кубанского казачьего войска. На службу в Президентский полк отправились 15 кубанских призывников, из них 14 — казаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 15 июля завершился весенний призыв в Вооруженные силы. Для прохождения срочной службы призвали около 142 тыс. человек. От ЮВО служить отправились около 25 тыс. человек. Наибольшее число призывников направил военный комиссариат Краснодарского края.
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