Рыбный фестиваль в Сочи перенесли на 2018 год

Он пройдет в рамках XX юбилейной специализированной выставки «Продукты питания — 2018» с 22 по 24 марта.

На протяжении трех дней работы выставки гостей ожидают демонстрации продуктов здорового питания, стритфуда, разнообразие овощей и фруктов, большой ассортимент молочной продукции, морепродуктов и мясных деликатесов. Перед покупкой посетители смогут попробовать продукцию, а также принять участие в конкурсах, презентациях и народных дегустациях, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее планировалось, что Fish Market состоится с 27 сентября по 1 октября.

Рыбный фестиваль в Сочи вошел в топ-10 гастрономических мероприятий в стране.

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