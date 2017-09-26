Рыбный фестиваль в Сочи вошел в топ-10 гастрономических мероприятий в стране

Исследование провело аналитическое агентство ТурСтат.

На первом месте оказалась московская «Золотая осень», на втором — гурмэ-фестиваль «Великий Новгород», на третьем — Сочи.

В список также попали «Тамбовская картошка», Taigafest в Приморье, Тюменский гастрономический фестиваль, Fish-АМУР-Fest, Евфросиньевская ярмарка в Суздале, Елецкий пир для гостей со всех волостей в Липецкой области, Тарусский гастрономический фестиваль в Калужской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинский рыбный фестиваль пройдет с 27 сентября по 1 октября. На площади Южного мола будут работать торговые ряды, пройдут дегустации и открытые мастер-классы по приготовлению рыбных блюд, а в ресторанах Сочи — «Рыбный бал». В рамках фестиваля пройдет всероссийский дегустационный конкурс рыбной продукции «Рыбное богатство России».

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