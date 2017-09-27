Рыболовам Кубани собираются упростить правила промысла в Черном море

Администрация Краснодарского края ранее обращалась в федеральные органы с такой инициативой.

Минсельхоз России подготовил проект постановления Правительства РФ по внесению изменений в порядок доставки уловов водных биологических ресурсов во время промышленного рыболовства.

Согласно документу, кубанским рыболовам, ведущим промысел в Черном море на маломерных судах, могут разрешить выгружать добытую рыбу на собственных рыболовецких станах и причалах. Сейчас выгружать продукцию можно только в морские порты.

В краевом профильном министерстве пояснили, что необходимость отгружать улов в морские порты создавала предпринимателям трудности из-за их удаленности от традиционных районов вылова рыбы, особенно в случае неблагоприятных погодных условий. Помимо этого, стоимость выгрузки улова чаще всего превышала стоимость добытых водных биоресурсов. Это делало промысел фактически убыточным.

Вице-губернатор региона Андрей Коробка отметил, что в Краснодарском крае рыбный бизнес набирает обороты. Промышленной добычей рыбы в регионе занимаются более 50 предприятий малого и среднего бизнеса, за ними около 1,5 тыс. т среднегодового объема добычи биоресурсов региона.

По мнению Коробки, чтобы сохранить положительную динамику и чтобы отрасль была рентабельной, необходимо создавать максимально благоприятные условия для ее развития и для тех, кто работает в ней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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