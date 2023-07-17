Эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в Германии Норберт Рёттген обвинил президента России Владимира Путина в шантаже на фоне возможной отмены «зерновой сделки» по экспорту зерна из Украины. В интервью радио Deutschlandfunk в понедельник, 17 июля, он сказал: «Он берет в заложники голодающих в Африке, чтобы получить политический выкуп от Запада».

По словам Рёттгена, история повторяется год назад, когда Путин «в последний момент снял блокаду украинских портов». «Жертвы — люди, которым нечего есть. Путин продолжает сокращать срок «хлебной сделки» за вымогательство. Это поведение шантажистов. Путин держит в заложниках миллионы людей, умирающих от голода», — говорит христианин. Демократическая партия. отметил политик.

В конце концов, по мнению Рёттгена, с «этим шантажистом» нужно еще «договориться об уплате выкупа, чтобы люди не погибли».