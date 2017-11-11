РЖД 17 ноября откроет продажу билетов в плацкартные вагоны на следующий год

Об этом 11 ноября сообщили в Федеральной пассажирской компании.

«Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») отправлением с 1 января 2018 года откроется 17 ноября 2017 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные сроки соответствуют правилам перевозок, а также дате вступления в силу приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации тарифов.

Согласно сообщению, пассажиры смогут оформить проездные документы в кассах железнодорожных вокзалов и агентствах, а также через терминалы, официальный сайт РЖД и приложение «РЖД пассажирам».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 3 ноября временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. В РЖД пояснили, что ФАС еще не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на 2018 год. В РЖД пояснили, что ФАС еще не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на 2018 год. Замглавы антимонопольной службы Александр Редько 9 ноября заявил, что тарифы на перевозки в плацкарте и общих вагонах останутся на уровне 2017 года.

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