РЖД до конца года запустят один новый плацкартный вагон

Вагон «современного плацкарта» планируют изготовить и запустить в опытную эксплуатацию.

«Мы уже говорили, что представили проект двух купе, этот макет в ближайшие дни окажется на Казанском вокзале. Соберем пожелания наших пассажиров. Мы сами видели те моменты, которые надо доработать. Сделаем до конца года один опытный вагон, на разных направлениях его поэксплуатируем, чтобы доработать, и потом примем решение, как и где будем производить модернизацию вагонов», — рассказал директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Новую концепцию и дизайн плацкартных вагонов РЖД представили на выставке «Транспорт России» в ноябре, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», РЖД представили дизайн новых плацкартных вагонов. Их особенности — модульные пространства и пассажирские места со шторами, которые можно закрыть в любой момент, современный интерьер и наличие вендинговых автоматов.

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