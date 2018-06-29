РЖД к 2025 году сократят штат на 42 тыс. человек

В компании планируют сократить численность сотрудников и увеличить их среднюю зарплату до 80 тыс. рублей.

Это следует из долгосрочной программы развития компании (ДПР). Средняя численность сотрудников РЖД в первом квартале 2018 года составила 737,4 тыс. человек. «709 тыс. человек [ориентир к 2025 году]. [Снижение] на 42 тыс.», — говорится в документе.

Численность сотрудников планируется снизить за счет естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов, внедрения новых технологий, появления новых профессий, в том числе за счет объединения функций.

При этом РЖД собираются ежегодно привлекать 65 тыс. сотрудников. «Профессиональная навигация среди школьников. Целевая подготовка молодежи по программам высшего и среднего профобразования. Подготовка рабочих в учебных центрах компании. Обучение новым профессиям», — поясняется в программе.

«Среднемесячная зарплата работников приблизительно 80 тыс. рублей», — говорится в целях ДПР к 2025 году. Компания планирует ежегодную индексацию заработной платы, совершенствование системы мотивации, развитие системы повышения конкурентоспособности заработной платы.

Среднемесячная заработная плата в РЖД по состоянию на май 2018 года увеличилась на 11,8% к уровню прошлого года и составила 55,007 тыс. рублей, сообщают РИА «Новости».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник