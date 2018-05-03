РЖД на билетах будут указывать местное время прибытия и отправления

Изменение вступит в силу 1 августа, железнодорожные билеты с обновленным форматом отображения времени появятся в продаже с 4 мая.

«Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Сейчас на бланках фиксируется московское время прибытия и отправления, а также местное время», — говорится в сообщении РЖД.

Железные дороги в марте показали заметный рост пассажирских перевозок в дальнем следовании: они увеличились на 14%, а в первом квартале — почти на 9%. Средние цены на перевозки по железной дороге по стране снизились более чем на 8%, пишет «Коммерсантъ».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник