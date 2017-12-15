РЖД открыли регистрацию на специальные поезда для болельщиков ЧМ-2018

Об этом 15 декабря сообщили в компании.

«Болельщики, планирующие поездку на чемпионат мира по футболу в России, могут зарезервировать места в дополнительных поездах, назначенных холдингом РЖД между городами-организаторами чемпионата на период проведения матчей», — говорится в сообщении на сайте РЖД.

Директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов отметил, что компании в будущем году предстоит решить сложную и масштабную задачу транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу. Для получения права на бесплатный проезд в специальных дополнительных поездах болельщикам необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить персонифицированную карту зрителя — Fan ID (или паспорт болельщика).

Поезда для болельщиков будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагонов-ресторанов. Планируется задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны и электропоезда «Ласточка». Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва — Самара, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань, Москва — Адлер, Санкт-Петербург — Москва. Электропоезда «Ласточка» будут бесплатно перевозить болельщиков на направлении Москва — Нижний Новгород сдвоенными составами по десять вагонов, сообщает пресс-служба РЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщики забронировали 20% билетов на бесплатные поезда ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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