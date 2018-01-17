РЖД сократят на 10 часов поездки на юг России

Специализация железнодорожных линий позволит значительно ускорить пассажирские поезда, курсирующие между центральной частью России и южными регионами.

По словам замглавы РЖД Павла Иванова, развитие котельниковского направления со строительством обходов краснодарского и саратовского узлов предполагает концентрацию на нем грузового движения в направлении Азово-Черноморского бассейна. Электрификация участков Кочетовка — Ртищево протяженностью 265 км и Узловая — Елец протяженностью 199 км позволит специализировать направление Москва — Ростов-на-Дону — Краснодар и далее до Азово-Черноморского побережья под ускоренное пассажирское движение.

Иванов добавил, что направление Бусловская — Санкт-Петербург — Москва — Адлер превратится в пассажирский транспортный коридор от северных до южных границ европейской части страны. В результате появится реальная возможность сокращения времени в пути пассажирских поездов от Москвы до Адлера с 26 до 15-16 часов, от Санкт-Петербурга — с 38 до 20-22 часов, сообщает «Интерфакс».

Вернуться на ленту

Источник