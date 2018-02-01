РЖД увеличат число поездов в Адлер на 23 февраля и 8 марта

В период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня Северо-Кавказский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» увеличит количество пассажирских составов, следующих в Адлер.

Будут запущены дополнительные поезда № 681/682 сообщением Ростов — Адлер (отправление из Ростова 22 февраля и 7 марта, отправление из Адлера 25 февраля и 11 марта), № 643 сообщением Кисловодск — Адлер (отправление из Кисловодска 7 марта), № 680 сообщением Адлер — Минеральные воды (отправление из Адлера 25 февраля и 11 марта), № 679 сообщением Владикавказ — Адлер (отправление из Владикавказа 22 февраля), № 213/214 сообщением Ростов — Кисловодск (отправление из Ростова 22 февраля и 7 марта, отправление из Кисловодска 25 февраля и 11 марта) и № 163/164 сообщением Адлер — Москва (отправление из Адлера 10 марта, отправление из Москвы 12 марта).

Подробную информацию о графике движения поездов, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

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