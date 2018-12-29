Плацкартные вагоны с обновленным интерьером в ближайшее время будут проходить сертификацию и затем тестовые испытания.

Об этом 29 декабря сообщили в «Федеральной пассажирской компании».

«Делегация во главе с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым и генеральным директором АО «ФПК» Петром Ивановым на Тамбовском вагоноремонтном заводе осуществила приемку первого обновленного плацкартного вагона», — сообщили в компании.

Главная идея нового вагона — возможность организации личного пространства для пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок, которые светонепроницаемы. Их можно задвинуть по всей длине полки. Гаджеты можно будет зарядить через розетки и USB-порты, вещи сложить в специальные места для хранения в изголовье, а крупный багаж поместить в открытом пространстве под нижней полкой. Еще одна новинка — столик для пассажиров верхних полок.

«Первый маршрут пока не определен, но скорее всего это будут направления Санкт-Петербург — Москва и Центр — Юг», — рассказали в РЖД.

Стоимость проезда в обновленных плацкартах не будет выше, чем в обычных, так как тарифы устанавливает государство, сообщает РИА «Новости»

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новую концепцию и дизайн плацкартных вагонов РЖД представили на выставке «Транспорт России» в ноябре.

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