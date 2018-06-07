РЖД включат в меню «Сапсанов» блюда стран-участниц ЧМ-2018

Акция «Поддержим команды участников чемпионата мира по футболу 2018» состоится в дни проведения матчей с 14 по 26 июня.

В вагонах-бистро «Сапсанов» представят блюда кухонь народов мира. Пассажирам на выбор предложат русскую, французскую, ближневосточную и восточно-европейскую кухню — в зависимости от того, какие команды будут играть.

Так, 14 июня их накормят русскими блюдами. В этот день состоится матч между сборными России и Саудовской Аравии. На следующий день, 15 июня, в честь игр Марокко — Иран и Египет — Уругвай в поездах приготовят блюда ближневосточной кухни, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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