РЖД ввели электронные билеты для домашних животных

Оформить электронную багажную квитанцию для перевозки мелких домашних животных в поездах дальнего следования можно на сайте компании.

При оформлении электронного билета пассажиру выдается контрольный купон с реквизитами поездки. Хозяин питомца при посадке должен будет предъявить этот билет в распечатанном виде. На руках нужно иметь справку от ветеринара о том, что животное привито и здорово.

Кроме того, пассажиры могут оформить через Интернет документы на провоз дополнительной ручной клади — электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря.

Ранее билет на питомца или квитанцию на провоз дополнительной ручной клади можно было оформить только в кассах дальнего следования, сообщает пресс-служба РЖД.

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