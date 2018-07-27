С 1 августа между Адлером и Гагрой поезда начнут ходить ежедневно

Между курортами будут курсировать две пары рельсовых автобусов РА-2.

Утренний поезд будет отправляться из Адлера в 8:50 и прибывать в Гагру в 10:54, дневной будет уходить из Адлера в 13:40, прибытие в Гагру — в 15:44.

В обратном направлении из Гагры утренний поезд будет уходить в 11:10 с прибытием в Адлер в 13:20. Дневной состав будет уходить из Гагры в 17:20 и приходить в Адлер в 19:30.

На пограничный контроль на станции Веселое отведено 30 минут. Проезд в одном направлении будет стоить 250 рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

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