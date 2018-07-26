С 1 августа в России начнут повышать пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров традиционно проводится раз в год.

С 1 августа работающие пенсионеры, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году, начнут получать пенсию в повышенном размере. Размер прибавки рассчитывается индивидуально. Играет роль трудовой стаж и зарплата, с которой отчислялись взносы.

Как рассказали в Пенсионном фонде, максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля.

Территориальный орган ПФР пересчитывает страховую пенсию в автоматическом порядке, поэтому для перерасчета не нужно обращаться в фонд и писать заявление, пишет «Российская газета».

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