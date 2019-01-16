По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на эти цели потратят 25 млрд рублей.

«С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты — это 4,3%. Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан», — рассказала Голикова.

В списке граждан, которым положены федеральные выплаты, находятся ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также лица, пострадавшие от воздействия радиации, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани в 2019 году на 5% повысят зарплату бюджетникам.

В 2019 году на Кубани проиндексируют ряд социальных выплат.

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