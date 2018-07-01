С 1 июля в России вступили в силу экологические поправки в ПДД

В частности, устанавливаются ограничения на въезд транспорта с грязным выхлопом. Ограничения коснутся автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2».

Согласно постановлению правительства, которое было подписано в июле 2017 года, вводит ряд дорожных знаков, в том числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств»: запрещено движение автомобилей, экологический класс которых ниже значения, указанного знаком. Также появится информационная табличка «Экологический класс транспортного средства», которая будет устанавливаться в комбинации с другими знаками.

Под «грязные» автомобили могут попасть такие модели, как «Жигули» и «Лада Самара».

Контролировать проезд транспорта будут дорожные камеры и инспекторы, номера автомобилей будут сверять с базой данных МВД, в которой есть информация об экологическом классе ТС. Штраф за несоблюдение требований дорожных знаков составит 500 рублей.

Новые знаки появились пока только на бумаге. Технические требования и правила применения новых указателей должны быть закреплены в ГОСТах — Р52289 и Р52290. Новую их редакцию готовит институт «РосдорНИИ», даты выхода документов пока не называется, пишет «Коммерсантъ».

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