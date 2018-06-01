С 1 июня продукты начнут маркировать цветами светофора

Первым продуктом, на который нанесут маркировку, станет мороженое.

Проект добровольной маркировки продуктов питания «Светофор» стартует накануне Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде, который отмечается ‪2 июня. Инициатором проекта выступил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый — для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый — с низким.

Первая маркировка появится на мороженом производства компании «Юнилевер Русь» (бренды «Магнат», «Золотой стандарт», «Экzо»). На упаковке разместят информацию об отсутствии трансжиров, количестве жиров, натрия и добавленного сахара в пересчете на 100 г продукта и соответствующей цветовой индикацией.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выбор первого продукта, на этикетку которого нанесена маркировка, неслучаен. Мороженое — любимое детское лакомство. Авторы проекта считают, что возможность донести до родителей и детей наиболее полную информацию о составе этого продукта в Международный день защиты детей символична, сообщает ТАСС.

Цветовая индикация не отражает опасность или вред продукта для здоровья. У проекта нет ограничения по времени, поэтому производители могут подключиться к проекту тогда, когда будут готовы их производственные мощности.

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